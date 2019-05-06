«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы антиконкурентные действия компании «Газпром». Об этом в своём Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря «Северному потоку — 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию», — написал он в Facebook.

В конце февраля сообщалось, что «Нафтогаз» начал процесс по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.

В конце апреля «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом».