«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «антиконкурентные» действия «Газпрома»
- globallookpress.com
«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря «Северному потоку — 2», блокировке виртуального реверса, контролю за компаниями на европейском рынке газа «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию», — написал он в Facebook.
В конце февраля сообщалось, что «Нафтогаз» начал процесс по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.
В конце апреля «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом».