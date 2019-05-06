Венесуэла рассчитывает на увеличение поставок нефти России
- Reuters
«Мы надеемся, что Россия будет не просто импортировать больше нефти, мы надеемся увидеть, как Россия будет производить больше нефти в Венесуэле совместно с Венесуэлой на нефтеносном поясе Ориноко», — сказал он.
Министр добавил, что Каракас ожидает новых совместных предприятий в нефтяной отрасли, а венесуэльские власти готовы предоставить все условия для инвестиций в Венесуэлу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой.