Венесуэла рассчитывает на увеличение поставок нефти России

Венесуэла рассчитывает, что Россия увеличит поставки нефти из латиноамериканской страны, а также увеличит инвестиции, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

«Мы надеемся, что Россия будет не просто импортировать больше нефти, мы надеемся увидеть, как Россия будет производить больше нефти в Венесуэле совместно с Венесуэлой на нефтеносном поясе Ориноко», — сказал он.

Министр добавил, что Каракас ожидает новых совместных предприятий в нефтяной отрасли, а венесуэльские власти готовы предоставить все условия для инвестиций в Венесуэлу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой.