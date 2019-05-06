Венесуэла рассчитывает на увеличение поставок нефти России

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Венесуэла рассчитывает, что Россия увеличит поставки нефти из латиноамериканской страны, а также увеличит инвестиции, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
Венесуэла рассчитывает на увеличение поставок нефти России
  • Reuters

«Мы надеемся, что Россия будет не просто импортировать больше нефти, мы надеемся увидеть, как Россия будет производить больше нефти в Венесуэле совместно с Венесуэлой на нефтеносном поясе Ориноко», — сказал он.

Министр добавил, что Каракас ожидает новых совместных предприятий в нефтяной отрасли, а венесуэльские власти готовы предоставить все условия для инвестиций в Венесуэлу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой.

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