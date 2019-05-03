Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий профессор, доктор наук РЭУ имени Плеханова Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что мировым лидером по закупкам золота в I квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

«Драгоценный металл приобретают сегодня все страны, которые глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал как «выстраивающие особую экономическую и внешнюю политику». По сути, создаваемый золотой запас — основа независимости собственной экономики для каждого из государств», — заявил он.

По словам эксперта, в перспективе этим странам предстоит отказаться от использования доллара как эквивалента для расчётов.

Как отметил Масленников, Россия уже сосредоточила у себя 19% мировых запасов драгметалла, и это большая составляющая.

Эксперт прогнозирует, что с постепенным уходом доллара из взаимных расчётов в мире цена золота будет только расти.

Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году.