Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году
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- РИА Новости
«Драгоценный металл приобретают сегодня все страны, которые глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал как «выстраивающие особую экономическую и внешнюю политику». По сути, создаваемый золотой запас — основа независимости собственной экономики для каждого из государств», — заявил он.
По словам эксперта, в перспективе этим странам предстоит отказаться от использования доллара как эквивалента для расчётов.
Как отметил Масленников, Россия уже сосредоточила у себя 19% мировых запасов драгметалла, и это большая составляющая.
Эксперт прогнозирует, что с постепенным уходом доллара из взаимных расчётов в мире цена золота будет только расти.
Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году.