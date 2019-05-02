Россия к концу апреля выполнила обязательства по сделке ОПЕК+

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Российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что к концу апреля Россия находилась на уровне сокращения добычи нефти в 229 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
Россия к концу апреля выполнила обязательства по сделке ОПЕК+
  • РИА Новости

«В рамках ОПЕК+ Россия к концу апреля находится на уровне сокращения добычи нефти в 229 тбс без учёта СРП (соглашений о разделе продукции. — RT) и 223 тбс с учётом СРП. По итогам апреля добыча относительно октября 2018 года снизилась на 213 тбс без учёта СРП и на 197 тбс с учётом СРП, относительно декабря 2018 года — на 280 тбс без учёта СРП и на 247 тбс с учётом СРП», — заявил министр.

Он отметил, что в мае Россия сохранит добычу нефти на оговорённом уровне.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ примут решение о будущем сделки в июне.

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