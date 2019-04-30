Более 10 предприятий Крыма получат 44 млн рублей из регионального бюджета

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Более 10 предприятий Крыма получат около 44 млн рублей в качестве поддержки из регионального бюджета. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минфина.
Более 10 предприятий Крыма получат 44 млн рублей из регионального бюджета
  • РИА Новости

«Минфин Крыма обеспечил перечисление из республиканского бюджета почти 44 млн рублей 13 из 18 заявившим о себе крымским предприятиям, которые хотят не только развиваться сами, но и способствовать развитию экономики Крыма в целом», — сказала глава ведомства Ирина Кивико.

Всего в 2019 году в бюджете региона предусмотрено оказание финансовой поддержки предприятиям на сумму 115,5 млн рублей. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 180 субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку из регионального бюджета в 2018 году.

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