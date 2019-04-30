Венгрия и Словакия намерены в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти из России
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти», — указывается в заявлении.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».