Венгрия и Словакия намерены в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти из России

Российское Министерство энергетики сообщило, что Венгрия и Словакия заявили о намерении в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти из России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти», — указывается в заявлении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу «Дружба».