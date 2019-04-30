Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Независимый эксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

«Что касается влияния глобальной экономики на рынок нефти, то пока оценить его довольно сложно. В краткосрочной перспективе я не жду здесь каких-то кардинальных изменений», — заявил он.

По его словам, пока с нефтяного рынка продолжают «выдавливать» Иран, Венесуэлу и Мексику. Как считает эксперт, США стремятся выбить периферийных игроков, чтобы закрепить за собой часть рынка.

Адамидов также отметил, что каждая нефтедобывающая страна стремится контролировать свою часть рынка независимо от запасов — и этот тренд сохранится в будущем.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ примут решение о будущем сделки в июне во время встречи.

В марте заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФАН заявил, что, если цены на нефть в ближайшие годы не поднимутся выше $70 за баррель, это может спровоцировать дефицит углеводородов на рынке и, как следствие, астрономическое подорожание данного ресурса.