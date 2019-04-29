Эксперт оценил сообщение об экономии европейцами благодаря «Северному потоку — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение компании Nord Stream 2 AG о том, что доступ европейских граждан к газопроводу «Северный поток — 2» позволит им экономить порядка €8 млрд в год.

Как отметил Юшков, у «Северного потока — 2» имеется целый ряд безусловных преимуществ.

«Во-первых, это протяжённость маршрута через Балтийское море, который гораздо удобнее и короче украинского варианта. Во-вторых, это ставки транзита, ведь существует большая разница в транзитной стоимости поставок газа через Украину и «Северным потоком — 2», где нет посредников», — сказал он.

По его словам, не следует забывать и о таком преимуществе, как надёжность поставок, ввиду той политической ситуации, которая в течение пяти лет существует на Украине.

Ранее в Nord Stream 2 AG заявили, что затягивание запуска проекта не выгодно никому, так как отсутствие доступа к недорогому газу повысит уровень цен на него по всей Европе.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.