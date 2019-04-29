Эксперт оценил сообщение об экономии европейцами благодаря «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
Как отметил Юшков, у «Северного потока — 2» имеется целый ряд безусловных преимуществ.
«Во-первых, это протяжённость маршрута через Балтийское море, который гораздо удобнее и короче украинского варианта. Во-вторых, это ставки транзита, ведь существует большая разница в транзитной стоимости поставок газа через Украину и «Северным потоком — 2», где нет посредников», — сказал он.
По его словам, не следует забывать и о таком преимуществе, как надёжность поставок, ввиду той политической ситуации, которая в течение пяти лет существует на Украине.
Ранее в Nord Stream 2 AG заявили, что затягивание запуска проекта не выгодно никому, так как отсутствие доступа к недорогому газу повысит уровень цен на него по всей Европе.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов в беседе с ФАН оценил выгоду газопровода «Северный поток — 2» для Евросоюза.