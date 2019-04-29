«Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» по международным стандартам финансовой отчётности удвоила чистую прибыль в 2018 году по сравнению с 2017-м. Она составила 1,46 трлн рублей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.
«Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году
  • РИА Новости

Выручка за отчётный период выросла на 25,5% — до 8,22 трлн рублей. В компании связали такой рост с увеличением реализации газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.

Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.

Доналоговая прибыль выросла в 1,8 раза — до 1,83 трлн рублей.

Чистая сумма долга увеличилась на 616,89 млрд рублей (или на 26%) — до 3 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в Китае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить