«Газпром» заявил об удвоении чистой прибыли в 2018 году

Российская компания «Газпром» по международным стандартам финансовой отчётности удвоила чистую прибыль в 2018 году по сравнению с 2017-м. Она составила 1,46 трлн рублей. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу.

Выручка за отчётный период выросла на 25,5% — до 8,22 трлн рублей. В компании связали такой рост с увеличением реализации газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.

Прибыль от продаж достигла 1,93 трлн рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2017 года.

Доналоговая прибыль выросла в 1,8 раза — до 1,83 трлн рублей.

Чистая сумма долга увеличилась на 616,89 млрд рублей (или на 26%) — до 3 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в Китае.