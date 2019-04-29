Эксперт оценила перспективы курса рубля к доллару и евро в мае

Кандидат экономических наук, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с «Российской газетой» оценила перспективы курса рубля к доллару и евро в мае.

«Весь финансовый мир 1 мая будет напряжённо наблюдать за решением, которое комитет по открытым рынкам ФРС США примет относительно процентной ставки», — заявила она.

По её словам, мировые финансовые рынки ждут, подтвердит ли руководство ФРС ранее заявленные намерения в дальнейшем не ужесточать монетарную политику или откажется от них.

Как отметила Мильчакова, от характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников.

«Вероятно, ФРС смягчит денежно-кредитную политику и доллар продолжит ослабление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то «американец» может укрепиться (до 65—66)», — пояснила она.

Кроме того, заявила эксперт, примерно в период с 5 по 10 мая Росстат опубликует статистику по инфляции потребительских цен за апрель, а замедление темпов инфляции или сохранение стабильных темпов может укрепить национальную валюту.

Мильчакова обратила внимание и на то, что 19 мая в Саудовской Аравии состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, заявления после которого могут повлиять на цену нефти.

«Коррекция на нефтяном рынке, если начнётся в мае, может ослабить рубль», — прогнозирует она.

Помимо этого, в конце мая состоятся выборы в Европарламент, итоги которых способны повлиять на курс евро.

«Мы считаем, что рубль в мае может продолжить укрепление умеренными темпами, если только этому не помешает возможное снижение цены на нефть. Интервал значений для курса доллара в мае мы ждём на уровне 63—66 рублей а для курса евро — 70,7—73,5 рубля», — заключила Мильчакова.

Ранее сообщалось, что на открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро.