Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,23 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.