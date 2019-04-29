ВТБ с 29 апреля снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

ВТБ с 29 апреля снижает ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 5% годовых для семей с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых», — говорится в сообщении.

Как отметили в банке, программа позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй или последующий ребёнок.

В марте президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что банки не должны устанавливать ипотечную ставку свыше 6% для семей с двумя детьми и более.