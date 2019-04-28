Эксперт прокомментировал слова Миллера о поставках газа в КНР

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в КНР.

«Дело в том, что Китай — это страна, которая имеет быстро растущую экономику, страна, которая должна уходить от зависимости от главного источника энергии, на сегодняшний день — это уголь. Это влечёт загрязнение воздуха, кислотные дожди, поэтому для Китая логичным является уход от угля», — отметил Митрахович.

Он добавил, что возобновляемые источники энергии при этом очень дорогие.

«Какие есть источники альтернативные? Есть собственная добыча, но она растёт не так быстро. Есть возможность покупать сжиженный газ, но он, как правило, оказывается дорогим. Есть газ из Центральной Азии, та же самая Туркмения, но она показывала, что не способна обеспечить полностью все поставки. Транспортное плечо между Россией и Китаем небольшое, если поставлять газ по трубе, то нет транзитных стран, которые могли бы создавать проблемы», — пояснил эксперт.

Ранее Миллер заявил, что в случае реализации двух проектов поставок компания может стать основным экспортёром газа в Китае.

В марте Миллер заявил, что в 2019 году начинается новая эра сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.