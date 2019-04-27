Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию

Короткая ссылка
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию.
Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию
  • Ёмкости для хранения нефти нефтепровода «Дружба» / © Егор Еремов
  • РИА Новости

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба» на юге республики, возникла на прошлой неделе. В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.

«Похожие проблемы в нефтяном мире возникают время от времени, но специалисты способны их решить», — сказал эксперт.

По его словам, «условия поставок предполагают какие-то штрафные и прочие меры, если поставляемая нефть не соответствует качеству, поэтому урегулирование ситуации будет происходить с опорой на контракт». 

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что польский оператор PERN уведомил белорусскую сторону об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить