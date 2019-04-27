Эксперт прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти в Белоруссию.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба» на юге республики, возникла на прошлой неделе. В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.

«Похожие проблемы в нефтяном мире возникают время от времени, но специалисты способны их решить», — сказал эксперт.

По его словам, «условия поставок предполагают какие-то штрафные и прочие меры, если поставляемая нефть не соответствует качеству, поэтому урегулирование ситуации будет происходить с опорой на контракт».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что польский оператор PERN уведомил белорусскую сторону об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба».