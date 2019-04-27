Эксперт прокомментировал спор России и Украины о транзите товаров

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Профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин прокомментировал сообщения о том, что орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил решение по спору России и Украины о транзите товаров.
Эксперт прокомментировал спор России и Украины о транзите товаров
  • Reuters

«Они вынесли непредвзятое решение, рассмотрев все представленные доказательства и обстоятельства, руководствовались они при этом только нормами международного права. Решение выглядит взвешенным и выверенным», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в Минэкономразвития России заявили, что орган по разрешению споров ВТО утвердил решение по спору России и Украины о транзите товаров.

10 апреля также сообщалось, что правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. Соответствующее постановление было принято на заседании кабинета министров.

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил данное решение украинских властей.

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