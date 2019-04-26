Эксперт прокомментировал заявление Киева о подготовке России к «газовой войне»
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- РИА Новости
«Если условия по транзиту будут экономически обоснованны и привлекательны, то оснований полностью от него отказаться не будет даже в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.
Существующий рост объёмов транспортировки через Украину Гривач объяснил рыночной конъюнктурой.
Как напомнил эксперт, цены довольно низкие с февраля и компании предпочитали отбирать больше газа по контрактам, чем поднимать его из подземных хранилищ.
Ранее в Госдуме оценили заявление Киева о подготовке России к «газовой войне».
В марте глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через территорию Украины.