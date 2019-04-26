Эксперт прокомментировал заявление Киева о подготовке России к «газовой войне»

Короткая ссылка
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Россия «готовится к новой газовой войне», а у украинской компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Эксперт прокомментировал заявление Киева о подготовке России к «газовой войне»
  • © Александр Максименко
  • РИА Новости

«Если условия по транзиту будут экономически обоснованны и привлекательны, то оснований полностью от него отказаться не будет даже в долгосрочной перспективе», — отметил эксперт.

Существующий рост объёмов транспортировки через Украину Гривач объяснил рыночной конъюнктурой.

Как напомнил эксперт, цены довольно низкие с февраля и компании предпочитали отбирать больше газа по контрактам, чем поднимать его из подземных хранилищ.

Ранее в Госдуме оценили заявление Киева о подготовке России к «газовой войне».

В марте глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что действия Берлина, Москвы и части «украинского политического сообщества» могут привести к прекращению транзита газа через территорию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить