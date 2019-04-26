Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

Как отметил Карпунин, локальная реакция фондовых активов и курсов рубля может быть незначительной, но на более длинном горизонте есть позитивные моменты.

«В частности, долговые бумаги на фоне потенциального снижения рублёвых ставок могут начать закладывать это в цену, что приведёт к их росту — снижению доходности к погашению по облигациям. Как правило, в первую очередь реагируют самые ликвидные гособлигации, а затем их «догоняет» корпоративный сектор», — заявил он.

Со своей стороны, экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что ЦБ последователен в своих действиях.

«И в целом регулятор явно намерен снижать уровень ключевой ставки, но этот процесс не будет стремительным», — считает он.

Эксперт также выразил мнение, что ЦБ выбрал одну из самых оптимальных стратегий поведения в сложившейся ситуации.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 14 июня. В беседе с RT аналитик QBF Денис Иконников не исключил, что регулятор с вероятностью 50% может понизить ставку до 7,5% годовых.