Эксперт прокомментировал решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
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- РИА Новости
Как отметил Карпунин, локальная реакция фондовых активов и курсов рубля может быть незначительной, но на более длинном горизонте есть позитивные моменты.
«В частности, долговые бумаги на фоне потенциального снижения рублёвых ставок могут начать закладывать это в цену, что приведёт к их росту — снижению доходности к погашению по облигациям. Как правило, в первую очередь реагируют самые ликвидные гособлигации, а затем их «догоняет» корпоративный сектор», — заявил он.
Со своей стороны, экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что ЦБ последователен в своих действиях.
«И в целом регулятор явно намерен снижать уровень ключевой ставки, но этот процесс не будет стремительным», — считает он.
Эксперт также выразил мнение, что ЦБ выбрал одну из самых оптимальных стратегий поведения в сложившейся ситуации.
Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 14 июня. В беседе с RT аналитик QBF Денис Иконников не исключил, что регулятор с вероятностью 50% может понизить ставку до 7,5% годовых.