Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 64,7 рубля. Курс евро повысился на 16 копеек и составил 72,14 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.