Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Reuters

Курс доллара вырос на 17 копеек — до 64,49 рубля. Курс евро повысился на 17 копеек и составил 71,92 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.