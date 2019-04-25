В Подмосковье одобрили поправки в бюджет на 2019 год

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Московская областная дума одобрила поправки в закон о бюджете на 2019 год, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье одобрили поправки в бюджет на 2019 год
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Изменения касаются и расходной части, и доходной.

«У нас на 13,6 млрд выросли доходы. Мы практически перевалили цифру 550 млрд рублей по доходам. В первую очередь этого удалось достичь за счёт НДФЛ», — заявил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

По его словам, расходная часть увеличена на 40 млрд рублей. В первую очередь речь идёт о трансфере фонду ОМС за неработающих граждан. На 5 млрд увеличено финансирование фонда обманутых дольщиков, ещё 4,7 млрд направлено на строительство мусороперерабатывающих предприятий.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в течение пяти лет объём налоговых поступлений из Севастополя в российский бюджет увеличился вдвое.

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