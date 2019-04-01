Налоговые поступления из Севастополя в бюджет выросли вдвое

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В течение пяти лет объём налоговых поступлений из Севастополя в российский бюджет увеличился вдвое. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя УФНС по городу Николая Приставку.
Налоговые поступления из Севастополя в бюджет выросли вдвое
  • РИА Новости

Он отметил, что на протяжении пяти лет динамика поступлений в бюджет неуклонно растёт.

«Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет России вырос более чем в два раза: в 2014 году — 7,2 млрд рублей, а в 2018 году — 15,6 млрд», — сообщил руководитель управления.

По его словам, такие высокие показатели были достигнуты благодаря профессионализму, знаниям и опыту инспекторского состава ведомства.

Ранее глава Минэкономразвития Крыма Людмила Бланк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о развитии экономики в регионе за пять лет.

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