Налоговые поступления из Севастополя в бюджет выросли вдвое
- РИА Новости
Он отметил, что на протяжении пяти лет динамика поступлений в бюджет неуклонно растёт.
«Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет России вырос более чем в два раза: в 2014 году — 7,2 млрд рублей, а в 2018 году — 15,6 млрд», — сообщил руководитель управления.
По его словам, такие высокие показатели были достигнуты благодаря профессионализму, знаниям и опыту инспекторского состава ведомства.
Ранее глава Минэкономразвития Крыма Людмила Бланк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о развитии экономики в регионе за пять лет.