Налоговые поступления из Севастополя в бюджет выросли вдвое

В течение пяти лет объём налоговых поступлений из Севастополя в российский бюджет увеличился вдвое. Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на руководителя УФНС по городу Николая Приставку.

Он отметил, что на протяжении пяти лет динамика поступлений в бюджет неуклонно растёт.

«Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет России вырос более чем в два раза: в 2014 году — 7,2 млрд рублей, а в 2018 году — 15,6 млрд», — сообщил руководитель управления.

По его словам, такие высокие показатели были достигнуты благодаря профессионализму, знаниям и опыту инспекторского состава ведомства.

Ранее глава Минэкономразвития Крыма Людмила Бланк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о развитии экономики в регионе за пять лет.