Эксперт дал прогноз по курсу рубля на II квартал

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Руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля на II квартал.
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на II квартал
  • Reuters

По словам эксперта, высока вероятность локальной коррекции нефтяных цен в начале мая, что отразится и на сырьевых валютах.

«ЦБ может увеличить объём покупок, а Минэкономразвития пересмотрит средний прогноз по курсу рубля, чего будет достаточно для закрытия части длинных позиций», — полагает Козловский.

Ещё одним фактором он назвал геополитические кризисы.

С учётом всего перечисленного ожидается умеренно-негативный сценарий для рубля в течение II квартала: в паре с долларом целевой коридор — 64—65 рублей, с евро — 71,50—73 рубля, добавил эксперт.

На открытии торгов в четверг, 25 апреля, рубль снижается к доллару и евро.

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