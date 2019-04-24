В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России

Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал министр, в условиях существования угрозы санкций, которые могут быть наложены на государственный долг России, увеличение дефицита бюджета представляется неправильным шагом.

Таким образом он прокомментировал предложение передать на федеральный уровень уплату страховых взносов в Фонд медицинского страхования (ФОМС) за неработающее население. Сейчас эти взносы выплачиваются из бюджетов регионов.

«Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно», — сказал Силуанов.

Ранее министр финансов заявил, что 2019 году рост ВВП России может оказаться выше прогнозов и преодолеть отметку 1,3%.

В марте интернет-издание «Сусанин» сообщило, что размер государственного внутреннего долга Удмуртии сократился на 200 млн рублей за месяц.