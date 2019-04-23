В Совфеде прокомментировали слова депутата ЕП о «Северном потоке — 2»

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление депутата Европарламента, кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, который выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Ничего нового в этой теме нет. Люди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономике. Они хотят только каких-то сиюминутных политических выгод и больны русофобией. Или же вместо интересов Евросоюза отстаивают интересы Соединённых Штатов, что является серьёзным поводом для проверки их деятельности на лояльность той стране, которую они представляют, и самому ЕС», — считает сенатор.

По словам Климова, подобное высказывание говорит о «полной некомпетентности господина Вебера».

Ранее Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2», отметив, что проект невыгоден для Евросоюза и «усилит зависимость ЕС от российского сырья».