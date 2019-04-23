В Совфеде прокомментировали слова депутата ЕП о «Северном потоке — 2»
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«Ничего нового в этой теме нет. Люди, которые делают подобные заявления, меньше всего думают о Европейском союзе и его экономике. Они хотят только каких-то сиюминутных политических выгод и больны русофобией. Или же вместо интересов Евросоюза отстаивают интересы Соединённых Штатов, что является серьёзным поводом для проверки их деятельности на лояльность той стране, которую они представляют, и самому ЕС», — считает сенатор.
По словам Климова, подобное высказывание говорит о «полной некомпетентности господина Вебера».
Ранее Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2», отметив, что проект невыгоден для Евросоюза и «усилит зависимость ЕС от российского сырья».