Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.

Об этом он сообщил по итогам переговоров с сирийской делегацией на Ялтинском международном экономическом форуме.

«Поставили себе целью показатели, что к концу года грузооборот через крымские морские порты должен составить около 150 тыс. тонн», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Аксёнов добавил, что первая в 2019 году партия с грузом ячменя в объёме 2,5 тыс. тонн уже отправлена в Сирию.

«Обсуждали в том числе вопрос обратной загрузки (судна)», — отметил он.

Ранее сирийских солдат и детей пригласили на лечение в Крым.