Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией
- РИА Новости
Об этом он сообщил по итогам переговоров с сирийской делегацией на Ялтинском международном экономическом форуме.
«Поставили себе целью показатели, что к концу года грузооборот через крымские морские порты должен составить около 150 тыс. тонн», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.
Аксёнов добавил, что первая в 2019 году партия с грузом ячменя в объёме 2,5 тыс. тонн уже отправлена в Сирию.
«Обсуждали в том числе вопрос обратной загрузки (судна)», — отметил он.
Ранее сирийских солдат и детей пригласили на лечение в Крым.