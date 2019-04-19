На ЯМЭФ подписали соглашение о строительстве завода по производству кофе в Крыму

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) подписали соглашение о строительстве завода по производству кофе, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Крыма.

РИА Новости

От республики свою подпись поставила зампред Совета министров, министр финансов региона Ирина Кивико. Предполагаемый объём инвестиций составит 500 млн рублей. Ожидается, что будет создано не менее 100 рабочих мест. На предприятии планируется производить молотый кофе, кофе в зёрнах, сублимированный цикорий и какао-напитки. Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым намерен подписать инвестиционные соглашения на 7 млрд рублей в рамках ЯМЭФ.