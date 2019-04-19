Эксперт рассказал о перспективах курсов доллара и евро к рублю в ближайшие месяцы

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курсов доллара и евро по отношению к рублю в ближайшие месяцы.
Эксперт рассказал о перспективах курсов доллара и евро к рублю в ближайшие месяцы
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«В целом при сохранении текущей ситуации доллар может продолжить плавное падение в направлении 60 рублей. Но дальше курс всё-таки вернётся к отметке 65, которая, на мой взгляд, отражает баланс рисков и преимуществ для российской валюты», — заявил он.

Если говорить о паре евро/рубль, то при среднесрочном значении курса доллара в 65 курс евро станет ближе к диапазону 72—71,5, прогнозирует Гайворонский.

Ранее в ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля.

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