Крымским аграриям направят более 300 млн рублей на поддержку племенного животноводства

Крымским аграриям направят более 300 млн рублей субсидий на поддержку племенного животноводства. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Владимир Анюхин, аграрии также получат субсидии за сохранённое и нарощенное поголовье коров, овцематок и ярок, козоматок и козочек старше года.

Документы на субсидирование принимаются до 6 декабря 2019 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам.