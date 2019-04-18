Крымским аграриям направят более 300 млн рублей на поддержку племенного животноводства
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- РИА Новости
Как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Владимир Анюхин, аграрии также получат субсидии за сохранённое и нарощенное поголовье коров, овцематок и ярок, козоматок и козочек старше года.
Документы на субсидирование принимаются до 6 декабря 2019 года.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ленинградской области начали приём заявок на распределение бесплатной земли фермерам.