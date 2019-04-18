Путин пригласил представителей французского бизнеса на ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с топ-менеджерами крупнейших французских компаний и пригласил их на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдёт 6—8 июня 2019 года.

Как отметил глава государства, на отечественном рынке работает более 600 французских компаний или компаний с французским капиталом или участием, а объём французских капиталовложений в российскую экономику превышает $18 млрд.

«Постоянное внимание мы уделяем и снятию административных барьеров, обеспечению оптимальной налоговой нагрузки. Благодаря этому Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса сразу на четыре позиции и заняла 31-е место. Мы обогнали Францию на одну строчку. И надеюсь, вам в России во всяком случае не хуже работать, чем собственно во Франции», — сказал Путин.

Он также отметил значительные возможности для зарубежных инвесторов, открывающиеся в связи с реализацией в России стратегических нацпроектов, и призвал представителей французских деловых кругов принимать активное участие в проектах в области внедрения цифровых технологий и реализации социально значимых проектов.

Ранее сообщалось, что стала известна архитектура деловой программы ПМЭФ-2019.

Также «ПолитЭксперт» передавал, что в рамках открытия Петербургского международного экономического форума состоится забег Roscongress Spief Race.