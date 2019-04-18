В Совфеде прокомментировали введение запрета на экспорт нефти из России на Украину

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Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
В Совфеде прокомментировали введение запрета на экспорт нефти из России на Украину
  • © РИА Новости

«Мы являемся и по сей день торгово-экономическим партнёром Киева номер один. Зеркальная картина выглядит иначе: Киев не хочет быть приоритетным поставщиком России», — заявил он.

Как отметил Морозов, запрет поставок российских нефтепродуктов болезнен для украинской экономики.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что наиболее чувствительным для Украины окажется дефицит угля, от которого зависят значительная часть энергетики страны и многие процессы в металлургической промышленности.

«Москва дала вполне очевидный сигнал Киеву: предложения украинских политиков прекратить торговлю с Россией могут воплотиться в реальность», — отметил эксперт.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал введение запрета на экспорт нефти из России на Украину.

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