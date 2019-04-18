Крым заключил первые соглашения с частными инвесторами в рамках ЯМЭФ

Крым заключил первые соглашения с частными инвесторами в рамках Ялтинского международного экономического форума, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Аксёнова.

В частности, на территории пищевого промышленного парка «Крымское золото» в Красногвардейском районе появится комплекс по лиофилизации продукции.

«Объём инвестиций — 1,5 млрд рублей. Количество рабочих мест, которые планируется создать, — не менее 75», — отметили в пресс-службе.

Также на полуострове планируют построить агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов. Объём инвестиций составит 1,1 млрд рублей, число рабочих мест — 175.

Кроме того, Совет министров Крыма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и международный аэропорт Симферополь подписали инвестиционное соглашение, в соответствии с которым будет построен новый диспетчерский пункт почти за 900 млн рублей. Об этом сообщает «Крыминформ».

Ранее стало известно, что на ЯМЭФ планируют подписать соглашения на 162 млрд рублей.