В Москве открылся форум «Цифровая эволюция бизнеса»

В Москве начал работу форум «Цифровая эволюция бизнеса». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, недавно был принят нацпроект цифровой экономики, в который включились все учреждения. Форум — одна из ступеней по решению вопросов цифровизации основных городских проектов.

«Информационные технологии соответствуют мировым стандартам. В некоторых Москва не первая, но совершенно точно не последняя. А ИТ-отрасль всё больше развивается за счёт создания новых электронных сервисов, которыми ежедневно пользуются миллион москвичей», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» пройдёт 23 апреля в Москве.