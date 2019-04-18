В ПФО заявили о сохранении годовой инфляции в марте на уровне 5,1%

В Приволжском федеральном округе заявили о сохранении годовой инфляции в марте на уровне 5,1%, сообщает Newsnn.ru.

Об этом заявили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Среди важных компонентов замедления продовольственной инфляции на 0,2 п. п. в регионах — цены на яйца, картофель, фрукты, сахар.

Рост цен на непродовольственную продукцию ускорился на 0,2 п. п. и составил 4,8% за год. В первую очередь это случилось из-за роста цен на легковые машины. За год стали дешевле смартфоны, телевизоры и фотоаппараты.

Годовая инфляция услуг составила 5,1% — столько же, сколько в феврале. На её стабилизацию повлияли услуги связи, рост цен на которые замедлился на 1,1 п. п. — до 4,6%.

Ранее в Министерстве экономического развития России рассказали, какой уровень инфляции ожидается в стране к концу года.