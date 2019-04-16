В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT решение Международного арбитражного суда о взыскании с России в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.

По словам депутата, решение является политизированным.

«Украина пытается получить какие-то компенсации от России, мы знаем, что они, в принципе, иногда пытаются глобально поднять тему компенсаций за потерю Крыма и так далее. Эту риторику себе взяли на вооружение и многие участники избирательной кампании на Украине. Но мы понимаем, что у Украины нет никаких ни моральных, ни правовых основ для подобных заявлений и подобного делопроизводства в различных международных структурах», — отметил Ганжара.

По его словам, единственная сторона, пострадавшая за 23 года нахождения Крымского полуострова в составе Украины, — это крымчане.

«Мы знаем, что прорабатываются аспекты ущерба, нанесённого Украиной Крыму за эти годы. И сейчас звучат цифры достаточно большие: 1,5 трлн рублей, и это только на первый взгляд, без учёта того ущерба, который Украина нанесла Крыму уже после воссоединения с Россией, в связи с теми блокадами, которые пережил наш полуостров», — заключил он.

Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн.

В Минюсте России заявили, что не признают законность решения суда по иску «Укрнафты». Москва намерена оспаривать это решение.