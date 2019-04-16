Эксперт назвал ближайшие перспективы курса рубля

Короткая ссылка
Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович назвал ближайшие перспективы курса рубля, сообщает «Российская газета».
Эксперт назвал ближайшие перспективы курса рубля
  • РИА Новости

По его словам, настроения на рынках остаются приподнятыми, так как новостной фон по торговой сделке США и КНР вновь пополняется информацией о том, что стороны движутся к финалу в переговорах.

Вместе с тем, отмечает эксперт, участники рынка вряд ли не следят за попытками расширения локации торгового противостояния, ЕС и Соединённые Штаты возвращаются к рассмотрению торговых пошлин.

Как считает Покатович, такая ситуация позволяет рублёвым активам рассчитывать на сохранение повышенного спроса на фоне рыночного risk-on, для которого пока не предвидится негативных шоков.

Эксперт прогнозирует, что краткосрочная перспектива на неделю будет комфортной. Помимо рыночной конъюнктуры, нефтяных цен выше $70 за баррель и налогового периода, фактором поддержки курса рубля могут стать ожидания рынка относительно траектории изменения ключевой ставки Центробанка, пояснил он.

По его прогнозу, на этой неделе курс сформируется в диапазоне 63,8—64,9 рубля за доллар.

Ранее в ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить