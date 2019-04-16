Эксперт назвал ближайшие перспективы курса рубля

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович назвал ближайшие перспективы курса рубля, сообщает «Российская газета».

По его словам, настроения на рынках остаются приподнятыми, так как новостной фон по торговой сделке США и КНР вновь пополняется информацией о том, что стороны движутся к финалу в переговорах.

Вместе с тем, отмечает эксперт, участники рынка вряд ли не следят за попытками расширения локации торгового противостояния, ЕС и Соединённые Штаты возвращаются к рассмотрению торговых пошлин.

Как считает Покатович, такая ситуация позволяет рублёвым активам рассчитывать на сохранение повышенного спроса на фоне рыночного risk-on, для которого пока не предвидится негативных шоков.

Эксперт прогнозирует, что краткосрочная перспектива на неделю будет комфортной. Помимо рыночной конъюнктуры, нефтяных цен выше $70 за баррель и налогового периода, фактором поддержки курса рубля могут стать ожидания рынка относительно траектории изменения ключевой ставки Центробанка, пояснил он.

По его прогнозу, на этой неделе курс сформируется в диапазоне 63,8—64,9 рубля за доллар.

Ранее в ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля.