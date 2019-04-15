Ветропарк в Адыгее могут запустить в августе-сентябре

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Ветропарк в Адыгее намерены запустить в августе-сентябре, сообщает портал «Юга.ру». В настоящее время на строительной площадке стартовали активные работы по финальной подготовке первых ветроэлектрических установок к монтажу.
Ветропарк в Адыгее могут запустить в августе-сентябре
  • Республика Адыгея. Архивное фото / © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«После ликвидации последствий паводка мы ведём строительство ветропарка в нормальном темпе. Запуск первой генерации намечен на август-сентябрь 2019 года», — заявил гендиректор АО «НоваВинд» Александр Корчагин на Международном форуме «Атомэкспо-2019».

По его словам, все вопросы, связанные с экологической безопасностью, были решены в первую очередь.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк.

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