Ветропарк в Адыгее могут запустить в августе-сентябре
- Республика Адыгея. Архивное фото / © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«После ликвидации последствий паводка мы ведём строительство ветропарка в нормальном темпе. Запуск первой генерации намечен на август-сентябрь 2019 года», — заявил гендиректор АО «НоваВинд» Александр Корчагин на Международном форуме «Атомэкспо-2019».
По его словам, все вопросы, связанные с экологической безопасностью, были решены в первую очередь.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области запустили первый в России полностью цифровой ветропарк.