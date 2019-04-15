В Петербурге ввели в эксплуатацию ГРС «Лаголово»

В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию «Лаголово», сообщает Nation News.

Церемонию открытия посетил врио губернатора Александр Беглов.

В зоне ГРС находится более 500 многоэтажных домов, 3 тыс. частных домов и около 50 предприятий. Запуск также позволит повысить надёжность работы Юго-Западной ТЭЦ и шести котельных, которые расположены в Красном Селе.

Ранее депутат Госдумы от города Севастополя Дмитрий Белик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал запуск Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность в Крыму.