В Петербурге ввели в эксплуатацию ГРС «Лаголово»

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В Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию «Лаголово», сообщает Nation News.
В Петербурге ввели в эксплуатацию ГРС «Лаголово»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Церемонию открытия посетил врио губернатора Александр Беглов.

В зоне ГРС находится более 500 многоэтажных домов, 3 тыс. частных домов и около 50 предприятий. Запуск также позволит повысить надёжность работы Юго-Западной ТЭЦ и шести котельных, которые расположены в Красном Селе.

Ранее депутат Госдумы от города Севастополя Дмитрий Белик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал запуск Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность в Крыму.

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