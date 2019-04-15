В Госдуме оценили планы ЕС начать торговые переговоры с США

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT сообщения о желании Евросоюза начать торговые переговоры с Соединёнными Штатами «как можно скорее».
В Госдуме оценили планы ЕС начать торговые переговоры с США
  • © РИА Новости

«В том, что касается торговых отношений между США и Евросоюзом, мы прослеживаем определённую динамику. Европа не заинтересована в том, чтобы её экономические возможности в вопросах торговли с Соединёнными Штатами сократились. США — один из главных рынков для Европы, и они выступают для ЕС ведущим торгово-экономическим партнёром», — считает Новиков.

Депутат также отметил, что, несмотря на действия ЕС, американская администрация настроена на обеспечение устойчивости США в условиях мирового экономического кризиса.

«Не является большим секретом, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США произошли некоторые корректировки в политике Вашингтона. В частности, они связаны с желанием президента и его администрации обеспечить устойчивый экономический рост в США, в том числе за счёт тех, кто долгие годы числился американским союзником. Именно поэтому Соединённые Штаты стали предпринимать определённые шаги, направленные на то, чтобы установить новые правила торговых отношений с Евросоюзом», — сказал он.

Ранее в ЕС заявили о намерении «как можно скорее» начать торговые переговоры с Соединёнными Штатами.

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