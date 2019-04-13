Силуанов заявил о рисках глобальной рецессии

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что риски возникновения глобальной рецессии очень высоки, поэтому России необходимо вводить меры по либерализации экономики.

Об этом он сообщил после заседания глав министерств финансов и ЦБ в Вашингтоне.

«Риски того, что в дальнейшем будет глобальная рецессия, очень велики», — заявил Силуанов.

По словам министра, в связи с этим России «нужно, несмотря на всё это, противодействовать» и «идти на противотоке».

«Как можно быстрее начинать национальные проекты, как можно больше вводить меры по либерализации нашей экономики», — отметил Силуанов.

Он добавил, что кроме того необходимо отменять нормативные акты, которые мешают развитию бизнеса.

Ранее Силуанов заявил, что санкции и враждебная риторика западных стран не подорвали доверие инвесторов к активам в России.