Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 12 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

© Ohde/face to face

globallookpress.com

Курс доллара вырос на 32 копейки — до 64,61 рубля. Курс евро повысился на 25 копеек и составил 72,73 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.