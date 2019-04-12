Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

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На открытии торгов в пятницу, 12 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
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  • globallookpress.com

Курс доллара вырос на 32 копейки — до 64,61 рубля.

Курс евро повысился на 25 копеек и составил 72,73 рубля.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по среднему курсу рубля в течение 2019 года.

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