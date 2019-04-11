В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

Центробанк заявил, что внешний долг России за I квартал 2019 года вырос до $467,8 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.

В ЦБ уточнили, что наиболее существенное влияние на динамику показателя оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.