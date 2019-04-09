В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

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Центробанк сообщает, что чистый отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос почти в 1,6 раза.
В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на регулятор.

Отмечается, что чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — марте 2019 года вырос почти в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $25,2 млрд. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд.

Вместе с этим в ЦБ отмечают рост профицита текущего счёта платёжного баланса России в первом квартале. В январе — марте 2019 года он вырос на 9,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $32,8 млрд.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.

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