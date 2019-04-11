Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«На дно Балтийского моря уже уложена 1000 км газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии, Швеции и Германии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, судна-трубоукладчики Solitaire и Pioneering Spirit продолжают работы в исключительной экономической зоне Швеции.
Около 1,3 тыс. человек работают в Балтийском море примерно на 20 трубоукладочных, транспортных и гидрографических судах, проинформировали в Nord Stream 2 AG.
9 апреля «Газпром» сообщил, что «Северный поток — 2» построен на 40%.