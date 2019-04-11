Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG, проектная компания по строительству газопровода «Северный поток — 2», уложила 1000 км труб трубопровода. Об этом сообщается на сайте компании.

«На дно Балтийского моря уже уложена 1000 км газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии, Швеции и Германии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, судна-трубоукладчики Solitaire и Pioneering Spirit продолжают работы в исключительной экономической зоне Швеции.

Около 1,3 тыс. человек работают в Балтийском море примерно на 20 трубоукладочных, транспортных и гидрографических судах, проинформировали в Nord Stream 2 AG.

9 апреля «Газпром» сообщил, что «Северный поток — 2» построен на 40%.