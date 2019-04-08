Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения
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Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на заявление финансовой компании, которое было опубликовано на её странице в Twitter.
«Мы устранили сбой, теперь всё работает. Платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» и банкоматах проходят без проблем», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой, в результате чего жители многих регионов России не могли воспользоваться функциями сервиса.