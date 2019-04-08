Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения

Сбербанк сообщил, что его специалисты устранили сбой в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» и теперь всё работает стабильно.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на заявление финансовой компании, которое было опубликовано на её странице в Twitter.

«Мы устранили сбой, теперь всё работает. Платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» и банкоматах проходят без проблем», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой, в результате чего жители многих регионов России не могли воспользоваться функциями сервиса.