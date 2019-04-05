Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году, говорится в отчёте финансовой организации об экономике Европы и Центральной Азии.

Из доклада следует, что прогноз на текущий год понижен с 1,5% до 1,4%.

«Понижение прогноза на 2019 год отражает более низкие цены на нефть. Среднесрочный прогноз остаётся сдержанным», — отмечается в документе.

При этом прогноз на 2020 и 2021 год подтверждён на уровне 1,8%.

Ранее Росстат заявил о рекордном за шесть лет росте ВВП. По данным службы, в 2018 году он составил 2,3%, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития и Центробанка.