«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что Аксютин будет курировать вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, а также закупочной деятельности компании.

«Елена Бурмистрова назначена заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье», — заявили в компании.

В «Газпроме» добавили, что Бурмистрова будет и далее по совместительству возглавлять «Газпром экспорт».

Также указывается, что члена правления компании Игоря Федотова назначили управляющим директором Gazprom Germania GmbH. Его место в правлении займёт Сергей Кузнец.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и «Русгаздобыча» построят завод СПГ в Усть-Луге.