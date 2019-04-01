«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
- РИА Новости
Отмечается, что Аксютин будет курировать вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, а также закупочной деятельности компании.
«Елена Бурмистрова назначена заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье», — заявили в компании.
В «Газпроме» добавили, что Бурмистрова будет и далее по совместительству возглавлять «Газпром экспорт».
Также указывается, что члена правления компании Игоря Федотова назначили управляющим директором Gazprom Germania GmbH. Его место в правлении займёт Сергей Кузнец.
Ранее сообщалось, что «Газпром» и «Русгаздобыча» построят завод СПГ в Усть-Луге.