«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления

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Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
  • РИА Новости

Отмечается, что Аксютин будет курировать вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, а также закупочной деятельности компании. 

«Елена Бурмистрова назначена заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе в ближнем зарубежье», — заявили в компании. 

В «Газпроме» добавили, что Бурмистрова будет и далее по совместительству возглавлять «Газпром экспорт».

Также указывается, что члена правления компании Игоря Федотова назначили управляющим директором Gazprom Germania GmbH. Его место в правлении займёт Сергей Кузнец. 

Ранее сообщалось, что «Газпром» и «Русгаздобыча» построят завод СПГ в Усть-Луге.

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