«Газпром» и «Русгаздобыча» построят завод СПГ в Усть-Луге

«Газпром» и «Русгаздобыча» приняли решение о сооружении мощностей по ежегодному производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ в районе Усть-Луги, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

«Сегодня ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область). Таким образом, стороны перешли к стадии реализации проекта», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что в проекте предусматривается сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд кубометров газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

«Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй очереди — до конца 2024 года», — говорится в заявлении.

В январе российский лидер Владимир Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму природного газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.