Суд арестовал 9,99% принадлежащих Baring акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный» наложил арест на 9,99% акций, которые принадлежат кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, который представляет Evison Holdings Limited.

Компания «Финвижн Холдингс» в качестве обеспечительных мер по иску просила наложить арест на 80,229 млрд обыкновенных акций ПАО «Восточный экспресс банк», что соответствует 9,99% уставного капитала.

Также «Финвижн Холдингс» просила суд запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций, однако в этой части иск был отклонён.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан, а позднее арестован, он и ещё пять человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.