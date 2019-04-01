Суд арестовал 9,99% принадлежащих Baring акций банка «Восточный»

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Арбитражный суд Амурской области по заявлению миноритарного акционера банка «Восточный» наложил арест на 9,99% акций, которые принадлежат кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестиционного фонда Baring Vostok.
Суд арестовал 9,99% принадлежащих Baring акций банка «Восточный»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, который представляет Evison Holdings Limited.

Компания «Финвижн Холдингс» в качестве обеспечительных мер по иску просила наложить арест на 80,229 млрд обыкновенных акций ПАО «Восточный экспресс банк», что соответствует 9,99% уставного капитала.

Также «Финвижн Холдингс» просила суд запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций, однако в этой части иск был отклонён.

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан, а позднее арестован, он и ещё пять человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей

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