Глава финкомитета Госдумы обсудит с МВФ новые санкции против России

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Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в ходе визита в Вашингтон обсудит с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые санкции против России.
Глава финкомитета Госдумы обсудит с МВФ новые санкции против России
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Я озвучу позицию России по санкционным делам и о том, что мы не согласны с этим, что это противоречит в том числе соглашениям при создании МВФ, Всемирного банка», — рассказал Аксаков Интерфаксу.

Парламентарий подчеркнул, что хотя пока неизвестно, о каких новых санкциях США против российского банковского сектора идёт речь, система адаптирована и готова к такому развитию событий.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил сомнения в возможной отмене санкций США против России.

11 марта стало известно, что Соединённые Штаты внесли в санкционный список российский «Еврофинанс Моснарбанк» на фоне ситуации в Венесуэле.

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