На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
«Выросло количество представителей зарубежных стран, подписано соглашений почти на 600 млрд рублей, в основном это соглашения вокруг комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», — приводит его слова ТАСС.
Козак добавил, что число участников форума выросло до 9 тыс., при этом в прошлом году его посетили 5,5 тыс. человек.
Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, сколько денег правительство страны планирует выделить к 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры.