На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) были подписаны соглашения на сумму почти 600 млрд рублей, рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Выросло количество представителей зарубежных стран, подписано соглашений почти на 600 млрд рублей, в основном это соглашения вокруг комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», — приводит его слова ТАСС.

Козак добавил, что число участников форума выросло до 9 тыс., при этом в прошлом году его посетили 5,5 тыс. человек.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, сколько денег правительство страны планирует выделить к 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры.