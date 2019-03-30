На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

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В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) были подписаны соглашения на сумму почти 600 млрд рублей, рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак.
На КЭФ-2019 подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Выросло количество представителей зарубежных стран, подписано соглашений почти на 600 млрд рублей, в основном это соглашения вокруг комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», — приводит его слова ТАСС.

Козак добавил, что число участников форума выросло до 9 тыс., при этом в прошлом году его посетили 5,5 тыс. человек.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, сколько денег правительство страны планирует выделить к 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры.

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